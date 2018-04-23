У співробітника прокуратури на Вінничині викрали авто, яке він намагався продати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У співробітника одного з підрозділів місцевої прокуратури у Вінницькій області викрали автомобіль, який він намагався продати через оголошення в Інтернеті. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася днями. Співробітник прокуратури домовився з невідомим йому чоловіком, через один з сайті з купівлі-продажу автомобілів, про зустріч з приводу продажу авто BMW X3.
На зустріч співробітник прибув сам на авто, яке зареєстроване на його дружину. Невідомий чоловік оглянув BMW, сів у нього, завів та поїхав з місця зустрічі у невідомому напрямку.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 289 ККУ - незаконне заволодіння транспортним засобом.
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