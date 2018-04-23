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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20172 перегляди

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У співробітника прокуратури на Вінничині викрали авто, яке він намагався продати

Київ • УНН

 • 11942 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У співробітника одного з підрозділів місцевої прокуратури у Вінницькій області викрали автомобіль, який він намагався продати через оголошення в Інтернеті. Про це УНН повідомили у поліції.

У співробітника прокуратури на Вінничині викрали авто, яке він намагався продати

Подія сталася днями. Співробітник прокуратури домовився з невідомим йому чоловіком, через один з сайті з купівлі-продажу автомобілів, про зустріч з приводу продажу авто BMW X3.

На зустріч співробітник прибув сам на авто, яке зареєстроване на його дружину. Невідомий чоловік оглянув BMW, сів у нього, завів та поїхав з місця зустрічі у невідомому напрямку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 289 ККУ - незаконне заволодіння транспортним засобом.

Нагадаємо, п’яний працівник автомийки викрав автомобіль Оксани Марченко.

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