В спальном районе Львова подстрелили прохожего
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во Львове 27-летний местный житель стрелял из пистолета в прохожего - пострадавшего госпитализировали с двумя ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
В Сыховский отдел полиции в ночь на 10 февраля обратился 29-летний львовянин. Мужчина сообщил, что около полуночи на улице Антоненко-Давидовича во Львове кто-то стрелял в него из неизвестного оружия.
Медики диагностировали у пострадавшего пулевые ранения брюшной стенки и паховой области.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 27-летний львовянин, который стрелял из пистолета "Флобер". Его задержали.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК - хулиганство с применением огнестрельного оружия. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что в Ровенской области неизвестные на BMW застрелили 30-летнего владельца хозяйства. В области введен план "Сирена", на задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.
Напомним, в Киеве арестовали мужчину, который стрелял ребенку в лицо .