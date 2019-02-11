В спальном районе Львова подстрелили прохожего

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71778 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97528 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134006 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132843 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131043 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162729 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117886 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141473 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145309 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во Львове 27-летний местный житель стрелял из пистолета в прохожего - пострадавшего госпитализировали с двумя ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

В Сыховский отдел полиции в ночь на 10 февраля обратился 29-летний львовянин. Мужчина сообщил, что около полуночи на улице Антоненко-Давидовича во Львове кто-то стрелял в него из неизвестного оружия.

Медики диагностировали у пострадавшего пулевые ранения брюшной стенки и паховой области.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 27-летний львовянин, который стрелял из пистолета "Флобер". Его задержали.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК - хулиганство с применением огнестрельного оружия. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что в Ровенской области неизвестные на BMW застрелили 30-летнего владельца хозяйства. В области введен план "Сирена", на задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.

Напомним, в Киеве арестовали мужчину, который стрелял ребенку в лицо .

Украинские Национальные Новости

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