Підозрюваного у стрілянині у хлопчика заарештували

"Підозрюваному у стрілянині обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання КМП №3 та заарештував його на 2 місяці без права внесення застави", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 1 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва біля магазину невідомий потрапив зі зброї в обличчя хлопчикові, а потім зник. У той же день стало відомо, що підозрюваного у стрілянині у дитину чоловіка затримали. Згодом чоловіку оголосили підозру.

Через поранення дитини у Києві відкрили провадження за статтею про хуліганство.