Підозрюваного у стрілянині у хлопчика заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Підозрюваному у поранення дитини зі зброї у Києві обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Підозрюваному у стрілянині обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання КМП №3 та заарештував його на 2 місяці без права внесення застави", - зазначили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, 1 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва біля магазину невідомий потрапив зі зброї в обличчя хлопчикові, а потім зник. У той же день стало відомо, що підозрюваного у стрілянині у дитину чоловіка затримали. Згодом чоловіку оголосили підозру.
Через поранення дитини у Києві відкрили провадження за статтею про хуліганство.