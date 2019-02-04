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Підозрюваного у стрілянині у хлопчика заарештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Підозрюваному у поранення дитини зі зброї у Києві обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

"Підозрюваному у стрілянині обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання КМП №3 та заарештував його на 2 місяці без права внесення застави", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 1 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва біля магазину невідомий потрапив зі зброї в обличчя хлопчикові, а потім зник. У той же день стало відомо, що підозрюваного у стрілянині у дитину чоловіка затримали. Згодом чоловіку оголосили підозру.

Через поранення дитини у Києві відкрили провадження за статтею про хуліганство.

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