Подозреваемого в стрельбе в мальчика арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Подозреваемому в ранении ребенка из оружия в Киеве избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Подозреваемому в стрельбе избрана мера пресечения. Суд удовлетворил ходатайство КМП №3 и арестовал его на 2 месяца без права внесения залога", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, 1 февраля стало известно, что в Деснянском районе Киева возле магазина неизвестный попал из оружия в лицо мальчику, а потом исчез. В тот же день стало известно, что подозреваемый в стрельбе в ребенка мужа задержали. Впоследствии мужчине объявили подозрение.
Из-за ранения ребенка в Киеве открыли производство по статье о хулиганстве.