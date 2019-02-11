У спальному районі Львова підстрелили перехожого

У Сихівський відділ поліції в ніч на 10 лютого звернувся 29-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що близько опівночі на вулиці Антоненка-Давидовича у Львові хтось стріляв у нього з невідомої зброї.

Медики діагностували у потерпілого кульові поранення черевної стінки та пахової ділянки.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний львів’янин, котрий стріляв з пістолету "Флобер". Його затримали.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Стрільцю загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, що на Рівненщині невідомі на BMW застрелили 30-річного власника господарства. В області введено план "Сирена", на затримання зловмисників орієнтований особовий склад територіальних підрозділів і прикордонної служби.

Нагадаємо, в Києві заарештували чоловіка, який стріляв дитині в обличчя.