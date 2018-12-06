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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В спальном районе Херсона подожгли три автомобиля

Киев • УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В спальном районе Херсона сегодня ночью подожгли три автомобиля на автостоянке, бросив на территорию стоянки банка с горючим веществом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области.

В спальном районе Херсона подожгли три автомобиля

Так, сигнал о пожаре трех автомобилей на проспекте Сенявина поступил в полицию около 2:00 ночи.

"Полицейские нашли на месте осколки стеклянной банки с запахом нефтесодержащих жидкостей. Было установлено, что неизвестные через забор автостоянки бросили банку, в результате загорелись три автомобиля. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", – отметили в полиции.

Владельцы поврежденных автомобилей сообщили правоохранителям, что никого не подозревают в преступлении, "эти люди не публичные личности".

По этому факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 УК Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества. Сейчас выясняются все обстоятельства, устанавливаются возможные свидетели. Проводятся следственно-розыскные мероприятия. А содержимое банки установит экспертиза.

Напомним, в Бердянске Запорожской области загорелся легковой автомобиль, после чего взорвался.

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