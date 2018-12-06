У спальному районі Херсона підпалили три автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У спальному районі Херсона сьогодні вночі підпалили три автомобілі на автостоянці, кинувши на територію стоянки банку з займистою речовиною. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Херсонській області.
Так, сигнал про пожежу трьох автомобілів на проспекті Сенявина надійшов до поліції близько 2:00 ночі.
"Поліцейські знайшли на місці осколки скляної банки із запахом нафтовмісних рідин. Було встановлено, що невідомі через паркан автостоянки кинули банку, в результаті загорілися три автомобілі. Ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження", – зазначили в поліції.
Власники пошкоджених автомобілів повідомили правоохоронцям, що нікого не підозрюють у злочині, "ці люди не публічні особистості".
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 194 КК України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Наразі з'ясовуються всі обставини, встановлюються можливі свідки. Проводяться слідчо-розшукові заходи. А вміст банки встановить експертиза.
Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області загорівся легковий автомобіль, після чого вибухнув.