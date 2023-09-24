В Сомали - теракт, взорвался заминированный грузовик, погибли по меньшей мере 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Сомали на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйн взорвался заминированный грузовик со смертником. В результате взрыва погибли 20 человек, пишет Синьхуа, сообщает УНН.
Детали
Взрыв произошел возле рынка и двух автозаправочных станций, вызвав огромные разрушения. На месте работали силовики и бригады медиков, которые оказывали помощь пострадавшим от теракта.
Несколько раненых находятся в критическом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти.
Город Беледвейн расположен в регионе Хиран в центральной части Сомали, где недавно произошли бои между военными и исламистской группировкой "Аль-Шабаб".
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