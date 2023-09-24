У Сомалі – теракт, вибухнула замінована вантажівка, загинуло щонайменше 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Сомалі на контрольно-пропускному пункті в місті Беледуейн вибухнула замінована вантажівка зі смертником. Унаслідок вибуху загинуло 20 осіб, пише Сіньхуа, повідомляє УНН.
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Вибух стався біля ринку та двох автозаправних станцій, спричинивши величезні руйнування. На місці працювали силовики та бригади медиків, які надавали допомогу постраждалим від теракту.
Кілька поранених перебувають у критичному стані, тож кількість жертв може зрости.
Місто Беледвейн розташований у регіоні Хіран у центральній частині Сомалі, де нещодавно відбулися бої між військовими та ісламістським угрупованням "Аль-Шабаб".
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