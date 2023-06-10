У результаті вибуху боєприпасу на півдні Сомалі загинули 25 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У п'ятницю місцева влада підтвердила, що щонайменше 25 дітей загинули та ще кілька отримали поранення внаслідок вибуху нерозірваного снаряда на ігровому полі поблизу міста Коріолі на півдні Сомалі, повідомляє Xinhua, передає УНН.
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Трагедію спричинили вибухонебезпечні залишки війни, як-от бомби та міни, якими діти гралися у відкритому полі в селі, сказав Абді Ахмед Алі, заступник районного комісара міста Коріолі.
Лікарня в Коріолі отримала тіла 22 дітей, і двоє поранених померли після того, як їх відправили в лікарню, сказав Ахмед телефоном, додавши, що ще одна дитина померла дорогою до лікарні в столиці Могадішо.
За його словами, неповнолітніми виявилися хлопчики віком від 10 до 15 років.
Нагадаємо
Уряд Уганди повідомив про загибель 54 своїх миротворців у Сомалі через напад бойовиків угруповання "Аль-Шабаб" на базу Африканського союзу (АС) минулого тижня.