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Бойовики вбили 54 миротворців з Уганди у Сомалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Уряд Уганди повідомив про загибель 54 своїх миротворців у Сомалі через напад бойовиків угруповання "Аль-Шабаб" на базу Африканського союзу (АС) минулого тижня. Про це заявив президент Уганди Йовері Мусевені у Twitter, пише УНН.

Бойовики вбили 54 миротворців з Уганди у Сомалі

Цитата 

"Ми виявили тіла п'ятдесяти чотирьох полеглих солдатів, у тому числі командира", - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

У Барааві, Сомалі, джиндисті напали на базу.

Мусевені наголосив, що бойовики "Аль-Шабаб" здійснили ще одну спробу нападу на Барааві, але "наші сили завдали значного удару, змусивши їх втікти".

Доповнення 

Загибель угандських миротворців є важливою подією з того моменту, як проурядові сили ATMIS, які підтримує АС, почали наступ на угруповання "Аль-Шабаб" у серпні минулого року, пише AFP.

Ба більше, публічна заява Мусевені стала рідкісним випадком визнання членами Африканського союзу великої кількості загиблих серед військових.

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