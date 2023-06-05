Боевики убили 54 миротворцев из Уганды в Сомали

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"Мы обнаружили тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира", - говорится в сообщении.

Детали

В Барааве, Сомали, джиндисты напали на базу.

Мусевени подчеркнул, что боевики "Аль-Шабаб" предприняли ещё одну попытку нападения на Бараави, но "наши силы нанесли значительный удар, заставив их бежать".

Дополнение

Гибель угандских миротворцев является важным событием с того момента, как проправительственные силы ATMIS, которые поддерживает АС, начали наступление на группировку "Аль-Шабаб" в августе прошлого года, пишет AFP.

Более того, публичное заявление Мусевени стало редким случаем признания членами Африканского союза большого количества погибших среди военных.