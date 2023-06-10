В результате взрыва боеприпаса на юге Сомали погибли 25 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В пятницу местные власти подтвердили, что по меньшей мере 25 детей погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва неразорвавшегося снаряда на игровом поле вблизи города Кориоли на юге Сомали, сообщает Xinhua, передает УНН.
Детали
Трагедию вызвали взрывоопасные остатки войны, такие как бомбы и мины, которыми дети играли в открытом поле в деревне, сказал Абди Ахмед Али, заместитель районного комиссара города Кориоли.
Больница в Кориоли получила тела 22 детей, и двое раненых умерли после того, как их отправили в больницу, сказал Ахмед по телефону, добавив, что еще один ребенок умер по дороге в больницу в столице Могадишо.
По его словам, несовершеннолетними оказались мальчики в возрасте от 10 до 15 лет.
Напомним
Правительство Уганды сообщило о гибели 54 своих миротворцев в Сомали из-за нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского союза (АС) на прошлой неделе.