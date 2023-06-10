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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15594 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В результате взрыва боеприпаса на юге Сомали погибли 25 детей

Киев • УНН

 • 310804 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В пятницу местные власти подтвердили, что по меньшей мере 25 детей погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва неразорвавшегося снаряда на игровом поле вблизи города Кориоли на юге Сомали, сообщает Xinhua, передает УНН.

В результате взрыва боеприпаса на юге Сомали погибли 25 детей

Детали 

Трагедию вызвали взрывоопасные остатки войны, такие как бомбы и мины, которыми дети играли в открытом поле в деревне, сказал Абди Ахмед Али, заместитель районного комиссара города Кориоли.

Больница в Кориоли получила тела 22 детей, и двое раненых умерли после того, как их отправили в больницу, сказал Ахмед по телефону, добавив, что еще один ребенок умер по дороге в больницу в столице Могадишо.

По его словам, несовершеннолетними оказались мальчики в возрасте от 10 до 15 лет.

Напомним

Правительство Уганды сообщило о гибели 54 своих миротворцев в Сомали из-за нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского союза (АС) на прошлой неделе.

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