В Сомали напали на отель, есть погибшие

"Можем подтвердить, что четыре человека погибли и шестеро получили ранения, но число жертв может возрасти, так как в отеле находилось много людей, в том числе члены парламента", - рассказал один из сомалийских правоохранителей.

Пятеро злоумышленников открыли огонь в сторону охраны престижного отеля SYL вблизи президентского дворца, после чего проникли внутрь.

"Мы услышали звуки выстрелов и прибыли в отель, где узнали, что террористы проникли в него и сейчас противостоят с нашими силами", - сообщил правоохранитель.

По предварительным данным, сотрудникам безопасности служб удалось освободить из отеля около 100 человек. Сколько всего человек находилось в помещении и какова их судьба остается неизвестным.

Напомним, в столице Сомали произошел взрыв, шестеро погибших, трое раненых.