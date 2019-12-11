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У Сомалі напали на готель, є загиблі

У Сомалі напали на готель, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Щонайменше четверо людей загинуло й шестеро отримали поранення унаслідок нападу терористів аль-Шабаб на готель у центрі столиці Сомалі Могадішо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

“Можемо підтвердити, що чотири людини загинуло й шестеро отримали поранення, але кількість жертв може зрости, оскільки в готелі знаходилося багато людей, у тому числі члени парламенту”, - розповів один із сомалійських правоохоронців.

П’ятеро зловмисників відкрили вогонь у бік охорони престижного готелю SYL поблизу президентського палацу, після чого проникли усередину.

“Ми почули звуки пострілів й прибули до готелю, де дізналися, що терористи проникли до нього й зараз протистоять із нашими силами”, - повідомив правоохоронець.

За попередніми даними, співробітникам безпекових служб вдалося визволити з готелю близько 100 людей. Скільки всього осіб перебувало у приміщенні і яка їх доля залишається невідомим.

Нагадаємо, у столиці Сомалі стався вибух, шестеро загиблих, троє поранених.

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