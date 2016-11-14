В пгт Вийтивцы Хмельницкой области остановили весь транспорт, следующий на Тернополь
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за непогоды на пропускном посту пгт Вийтивцы Волочисского района Хмельницкой области не пропускают автомобили, которые направляются в Тернополь. Об этом проинформировали в оперативном штабе при Хмельницкой облгосадминистрации, сообщает УНН.
В связи с непогодой сегодня на 50 процентов сорвано автобусное сообщение из Хмельницкого в шесть районов области с Автостанции-1 и на 90% с АС-2. Полностью парализовано движение пассажирских автобусов с АС города Шепетовка.
В рабочем режиме работает Каменец-Подольская автостанция. Не ходят автобусы только в направлении Яремче и Тернополя. Об этом, со ссылкой на информацию АС, сообщили в областном управлении Укртрансбезопасности.
Напомним, как сообщал УНН, движение автомобилей на выезде из Хмельницкого на Черновцы разблокировали.