У смт Війтівці на Хмельниччині зупинили весь транспорт, який прямує на Тернопіль
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через негоду на пропускному посту смт Війтівці Волочиського району Хмельниччини не пропускають автомобілі, які прямують до Тернополя. Про це проінформували в оперативному штабі при Хмельницькій облдержадміністрації, повідомляє УНН.
У зв'язку з негодою сьогодні на 50 відсотків зірвано автобусне сполучення з Хмельницького до шести районів області з Автостанції-1 і на 90% ресів з АС-2. Повністю паралізовано рух пасажирських автобусів з АС міста Шепетівка.
У робочому режимі працює Кам'янець-Подільська автостанція. Не ходять автобуси лише у напрямку Яремче і Тернополя. Про це, з посиланням на інформацію АС, повідомили в обласному управлінні Укртрансбезпеки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух автомобілів на виїзді з Хмельницького на Чернівці розблоковано.