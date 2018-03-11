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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 48133 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 59591 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 62933 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В Смеле без тепла остается 57 домов

В Смеле без тепла остается 57 домов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. По состоянию на утро 11 апреля в Смеле Черкасской области без теплоснабжения остаются 57 жилых домов. Об этом сообщили УНН в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГосЧС сообщили, что по состоянию на 07:00 11 марта в городе Смела возобновлена ​​работа 16 котельных.

“Планируется в течение дня поэтапное подключение к газоснабжению 3 котельных (остаются без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение, 1 школа)”, — говорится в сообщении.

Напомним, в правительстве заявили, что в Смеле отсутствует местное самоуправление и это привело к срыву отопительного сезона. Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что оценку этой ситуации должны дать правоохранительные органы.

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