В Смеле без тепла остается 57 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. По состоянию на утро 11 апреля в Смеле Черкасской области без теплоснабжения остаются 57 жилых домов. Об этом сообщили УНН в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ГосЧС сообщили, что по состоянию на 07:00 11 марта в городе Смела возобновлена работа 16 котельных.
“Планируется в течение дня поэтапное подключение к газоснабжению 3 котельных (остаются без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение, 1 школа)”, — говорится в сообщении.
Напомним, в правительстве заявили, что в Смеле отсутствует местное самоуправление и это привело к срыву отопительного сезона. Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что оценку этой ситуации должны дать правоохранительные органы.