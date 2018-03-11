У Смілі без тепла залишається 57 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Станом на ранок 11 березня у Смілі Черкаської області без теплопостачання залишаються 57 житлових будинків. Про це УНН повідомили у Державній служби з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС повідомили, що станом на 07:00 11 березня у м. Сміла відновлено роботу 16 котелень.
«Заплановано протягом дня поетапне підключення до газопостачання 3 котелень (залишаються без теплопостачання 57 будинків, 3 дитячі садочки, 1 медичний заклад, 1 школа)», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в уряді заявили, що у Смілі відсутнє місцеве самоврядування і це призвело до зриву опалювального сезону. Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко наголосив, що оцінку цій ситуації мають дати правоохоронні органи.