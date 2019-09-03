В "Слуге народа" заявили, что правительство ищет пути реструктуризации внешних долгов Украины

Гетманцев отметил, что существуют определенные проблемы с варрантами (ценными бумагами - ред.), которые были выпущены в результате кризиса 2015 года. Также он отметил, что трудно удваивать рост украинского ВВП с учетом того, что значительная часть этого ВВП пойдет на выплату по ценным бумагам.

"Этот вопрос для работы финансистов, ежедневной, достаточно глубокой работы финансистов. Есть определенные пути, предложения, как этот вопрос решить, я убежден, что он будет решен", - сказал Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН, не помешают ли внешние долги Украины, обещаниям правительства о значительном росте экономики и есть ли план по реструктуризации внешних долговых обязательств.

Как сообщал УНН, по мнению Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшение роли государства на рынках.

Напомним, экономист Виктор Скаршевский, что устойчивый рост экономики Украины в течение 5 лет будет невозможным из-за недостатка инвестиций, невыгодные условия реструктуризации долга и возможной мировой финансовый кризис.