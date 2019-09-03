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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21924 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115433 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126196 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117550 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122844 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126862 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151899 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150878 просмотра

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В "Слуге народа" заявили, что правительство ищет пути реструктуризации внешних долгов Украины

В "Слуге народа" заявили, что правительство ищет пути реструктуризации внешних долгов Украины

Киев  •  УНН

 • 13513 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Правительство ищет пути реструктуризации внешних долговых обязательств Украины. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН.

Гетманцев отметил, что существуют определенные проблемы с варрантами (ценными бумагами - ред.), которые были выпущены в результате кризиса 2015 года. Также он отметил, что трудно удваивать рост украинского ВВП с учетом того, что значительная часть этого ВВП пойдет на выплату по ценным бумагам.

"Этот вопрос для работы финансистов, ежедневной, достаточно глубокой работы финансистов. Есть определенные пути, предложения, как этот вопрос решить, я убежден, что он будет решен", - сказал Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста УНН, не помешают ли внешние долги Украины, обещаниям правительства о значительном росте экономики и есть ли план по реструктуризации внешних долговых обязательств.

Как сообщал УНН, по мнению Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшение роли государства на рынках.

Напомним, экономист Виктор Скаршевский, что устойчивый рост экономики Украины в течение 5 лет будет невозможным из-за недостатка инвестиций, невыгодные условия реструктуризации долга и возможной мировой финансовый кризис.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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