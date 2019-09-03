У "Слузі народу" заявили, що уряд шукає шляхи реструктуризації зовнішніх боргів України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Уряд шукає шляхи реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань України. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від “Слуги народу” Данило Гетманцев, відповідаючи на питання журналіста УНН.
Гетманцев зазначив, що існують певні проблеми з варантами (цінними паперами - ред.), що були випущенні внаслідок кризи 2015 року. Також, він зауважив, що важко подвоювати ріст українського ВВП з урахуванням того, що значна частина цього ВВП піде на виплату за цінними паперами.
“Це питання для роботи фінансистів, щоденної, досить глибокої роботи фінансистів. Є певні шляхи, пропозиції, як це питання вирішити, я переконаний, що воно буде вирішеним”, — сказав Гетманцев, відповідаючи на питання журналіста УНН, чи не завадять зовнішні борги України, обіцянкам уряду про значний ріст економіки та чи є план щодо реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань.
Як повідомляв УНН, на думку Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, економіка України може зрости на 40% за п'ять років за рахунок іноземних інвестицій, лібералізації економіки і зменшення ролі держави на ринках.
Нагадаємо, економіст Віктор Скаршевський, що стійке зростання економіки України протягом 5 років буде неможливим через нестачу інвестицій, невигідні умови реструктуризації боргу і можливу світову фінансову кризу.