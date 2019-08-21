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В "Слуге народа" заявили, что партии отказываются предоставлять кандидатов на министров

В "Слуге народа" заявили, что партии отказываются предоставлять кандидатов на министров

Киев  •  УНН

 • 9906 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Некоторые политические силы отказались предоставлять кандидатуры на должности министров в новом правительстве. Об этом заявил журналистам в среду избранный народный депутат, которого называют вероятным главой будущей фракции "Слуга народа", Давид Арахамия, передает УНН.

"В правительстве нет квот. Это был какой-то договорняк, сейчас договорняки не нужны стране... Сейчас может быть просто правительство технократическое, не партийное, не политическое, а технократическое", - сообщил он.

"Я не буду говорить фамилий сейчас, но когда я звоню представителям других партий и говорю, а вы можете предоставить свое письмо для шорт-листа нормальных кандидатов на министров. Они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим", - отметил Арахамия.

На уточняющий вопрос, о всех ли политических силах идет речь, он заявил, что "это много политических сил делают так".

"Если они говорят, что мы должны нести 100-процентную ответственность, мы не хотим с ними ничего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность", - добавил Арахамия.

Напомним, в "Слуге народа" обещают имя нового Премьера уже 29 августа.

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