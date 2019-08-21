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У "Слузі народу" заявили, що партії відмовляються надавати кандидатів на міністрів

У "Слузі народу" заявили, що партії відмовляються надавати кандидатів на міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Деякі політичні сили відмовилися надавати кандидатури на посади міністрів у новому уряді. Про це заявив журналістам у середу обраний народний депутат, якого називають ймовірним очільником майбутньої фракції "Слуга народу", Давид Арахамія, передає УНН.

"В уряді немає квот. Це був якийсь договорняк, зараз договорняки не потрібні країні... Зараз може бути просто уряд технократичний, не партійний, не політичний, а технократичний", - повідомив він.

"Я не буду казати прізвищ зараз, але коли я дзвоню представникам інших партій і кажу, а ви можете надати свій лист для шорт-ліста нормальних кандидатів на міністрів. А вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо", - зазначив Арахамія.

На уточнююче запитання, чи про всі політичні сили йдеться, він заявив, що "це багато політичних сил роблять так".

"Якщо вони кажуть, що ми маємо нести 100-процентну відповідальність, ми не хочемо з ними нічого погоджувати. Ми будемо нести політичну відповідальність", - додав Арахамія.

Нагадаємо, у "Слузі народу" обіцяють ім'я нового Прем'єра уже 29 серпня.

Українські Національні Новини

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