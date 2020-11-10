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В "Слуге народа" прогнозируют "поправочный спам" в законопроектах по КСУ

Киев  •  УНН

 • 17492 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. К законопроектам, касающихся урегулирования ситуация по решению Конституционного Суда Украины, будет внесено много "спам поправок". Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

“Я уверен, что будет поправочный спам по этим законопроектам. И в который раз обращаюсь к коллегам из других фракций ... давайте говорить, какие лучше (законопроекты), обсуждать. У каждого есть свое видение. Нам сейчас нужно остановить этот темп, „турборежим“, который взял КСУ. Потому что следующие решения могут быть тоже вредными для страны. Мы говорили и о земельной реформе ... Там дальше на очереди и децентрализация, то есть (Конституционный) суд может принять решение, благодаря которому там будет что-то восстановлено... То есть очень много у суда сейчас возможностей, чтобы принимать решения, которые будут вредить Украине политически”, — отметил председатель фракции.

Также Корниенко призвал членов всех фракций вместе решать вопрос о КСУ и обвинил депутатов двух фракций “в диверсии против страны”.

“ОПЗЖ и группа политической партии „За будущее“ были авторами представления в КСУ. Они, собственно, устроили эту диверсию против страны и запустили процесс. Я считаю, что это не полезный для страны процесс. Нам надо решить не только позицию по возвращению декларирования. Надо также двигаться и по вопросу установления определенных дополнительных условий деятельности КСУ, который сделает невозможным сейчас принятия вредных для страны решений”, — отметил Корниенко.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

Добавим, что сейчас в Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, касающихся разрешения ситуации вокруг Конституционного Суда.

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