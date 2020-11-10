У “Слузі народу” прогнозують “поправковий спам” у законопроектах щодо КСУ

“Я впевнений, що буде поправковий спам щодо цих законопроектів. І вкотре звертаюся до колег із інших фракцій... давайте говорити, які краще, обговорювати. У кожного є своє бачення. Нам зараз потрібно зупинити цей темп, „турборежим“, який взяв КСУ. Тому що наступні рішення можуть бути теж шкідливими для країни. Ми казали й про земельну реформу... Там далі на черзі й децентралізація, тобто (Конституційний) суд може прийняти рішення, завдяки яким там буде щось відновлено... Тобто дуже багато у суда зараз можливостей, щоб приймати рішення, які будуть шкодити Україні політично”, — зауважив голова фракції.

Також Корнієнко закликав членів усіх фракцій разом розв’язувати питання щодо КСУ та звинуватив депутатів двох фракцій “у диверсії проти країни”.

“ОПЗЖ та група політичної партії “За майбутнє" були авторами подання до КСУ. Вони, власне, влаштували цю диверсію проти країни й запустили процес. Я вважаю, що це не корисний для країни процес. Нам треба владнати не лише позицію по поверненню декларування. Треба також рухатися й по питанню встановлення певних додаткових умов діяльності КСУ, який унеможливить зараз прийняття шкідливих для країни рішень”, — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

Додамо, що наразі у Верховній Раді України різні політичні сили вже розробили близько 10 законопроектів, які стосуються вирішення ситуації навколо Конституційного Суду.