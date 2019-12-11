В "Слуге народа" объяснили срок продления действия закона об "особом статусе" Донбасса

"По поводу четырех месяцев (до следующей встречи в "нормандском формате" - ред.) - я думаю, это позиция, которая достигнута консенсусом на переговорах. Я думаю, Президент имел основания такую дату брать. Относительно угроз и рисков: мы видели, что эта встреча "нормандской четверки" переносилась и откладывалась. Это в том числе и ответ на вопрос, почему мы берем не шесть месяцев, а год - потому что шесть месяцев, этот срок легче поломать такими переносами "нормандской встречи". Поэтому мы верим, что в течение этого срока будет следующая встреча, но будем готовы к изменениям", - сказал Корниенко.

Напомним, 9 декабря в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились, что следующий саммит в "нормандском формате" состоится за четыре месяца.