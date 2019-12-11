У "Слузі народу" пояснили термін продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Законопроект про "особливий статус" Донбасу буде продовжено на рік, тому що термін у шість місяців "легше поламати" перенесенням зустрічі у "нормандському форматі" тощо. Про це на брифінгу щодо законопроекту про особливий статус Донбасу повідомив голова партії “Слуга народу”, заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Щодо чотирьох місяців (до наступної зустрічі в "нормандському форматі" - ред.) – я думаю, це та позиція, яка досягнута консенсусом на переговорах. Я думаю, Президент мав підстави таку дату брати. Щодо загроз і ризиків: ми бачили, що ця зустріч "нормандської четвірки" переносилась і відкладалась. Це зокрема і відповідь на питання, чому ми беремо не шість місяців а рік – тому що шість місяців, цей термін легше поламати такими перенесеннями "нормандської зустрічі". Тому ми віримо, що протягом цього терміну буде наступна зустріч, але будемо готові до змін", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовились, що наступний саміт в "Нормандському форматі" відбудеться за чотири місяці.