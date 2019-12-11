У "Слузі народу" пояснили термін продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу

"Щодо чотирьох місяців (до наступної зустрічі в "нормандському форматі" - ред.) – я думаю, це та позиція, яка досягнута консенсусом на переговорах. Я думаю, Президент мав підстави таку дату брати. Щодо загроз і ризиків: ми бачили, що ця зустріч "нормандської четвірки" переносилась і відкладалась. Це зокрема і відповідь на питання, чому ми беремо не шість місяців а рік – тому що шість місяців, цей термін легше поламати такими перенесеннями "нормандської зустрічі". Тому ми віримо, що протягом цього терміну буде наступна зустріч, але будемо готові до змін", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовились, що наступний саміт в "Нормандському форматі" відбудеться за чотири місяці.