В "Слуге народа" назвали подписание формулы Штайнмайера техническим шагом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Подписание формулы Штайнмайера Украиной является техническим шагом для перехода в нормандский формат. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Это просто технический шаг, чтобы перейти в нормандский формат. Все люди говорят, что надо перейти в другой (переговорный - ред.) формат - нормандский, сейчас мы в минском. Этот шаг сделан. В том формате, нормандском, много еще неопределенности" , - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, что содержится в так называемой формуле Штайнмайера.
Он добавил, что никакой "измены" в заключенном соглашении нет.
Также Арахамия отметил, что не знает, кто подписал письмо.
Напомним, накануне вечером Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.
В тот же вечер на Майдан Независимости в Киеве вышли около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.
После этого Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание с руководителями парламентских фракций в Верховной Раде.