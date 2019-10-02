Зеленський зібрав голів фракцій у Раді: пояснює формулу Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проводить засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат України (фракція "Голос") Ярослав Юрчишин журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Зараз відбувається засідання керівників фракцій, де присутній Президент", - зазначив Юрчишин.
На його думку, наразі Глава держави намагається пояснити представникам фракцій формулу Штайнмайєра.
За його словами, наразі представники всіх фракцій пропонують допомогу Главі держави із вирішенням найголовнішого зовнішньополітичного питання щодо урегулювання конфлікту на Донбасі.
На думку нардепа, наразі українська сторона знову бере на себе зобов'язання за план дій, який має виконувати "невідомо хто".
Нагадаємо, ввечері напередодні у Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.