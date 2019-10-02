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Зеленский собрал глав фракций в Раде: объясняет формулу Штайнмайера

Киев • УНН

 • 20035 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание с руководителями парламентских фракций в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция "Голос") Ярослав Юрчишин журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

Зеленский собрал глав фракций в Раде: объясняет формулу Штайнмайера

"Сейчас проходит заседание руководителей фракций, где присутствует Президент", - отметил Юрчишин.

По его мнению, сейчас Глава государства пытается объяснить представителям фракций формулу Штайнмайера.

По его словам, сейчас представители всех фракций предлагают помощь Главе государства с решением главного внешнеполитического вопроса относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

По мнению нардепа, на данный момент украинская сторона вновь берет на себя обязательства плана действий, который должен выполнять "неизвестно кто".

Напомним, вечером накануне в Киеве на Майдан Независимости вышло около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.

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