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У "Слузі народу" назвали підписання формули Штайнмайєра технічним кроком

Київ • УНН

 • 12057 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Підписання формули Штайнмайєра Україною є технічним кроком для переходу в нормандський формат. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

У "Слузі народу" назвали підписання формули Штайнмайєра технічним кроком

"Це просто технічний крок, щоб перейти в нормандський формат. Усі люди кажуть, що треба перейти в інший (переговорний – ред.) формат – нормандський, зараз ми у мінському. Цей крок зроблений. У тому форматі, нормандському, багато ще невизначеності", - зазначив Арахамія, відповідаючи на запитання, що міститься у так званій формулі Штайнмайєра.

Він додав, що ніякої "зради" в укладеній угоді немає.

Також Арахамія зазначив, що не знає, хто підписав лист.

Нагадаємо, напередодні ввечері Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила текст формули Штайнмайєра. 

Того ж вечора на Майдан Незалежності у Києві вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.

Після цього Президент України Володимир Зеленський провів засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді.

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