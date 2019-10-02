У "Слузі народу" назвали підписання формули Штайнмайєра технічним кроком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Підписання формули Штайнмайєра Україною є технічним кроком для переходу в нормандський формат. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Це просто технічний крок, щоб перейти в нормандський формат. Усі люди кажуть, що треба перейти в інший (переговорний – ред.) формат – нормандський, зараз ми у мінському. Цей крок зроблений. У тому форматі, нормандському, багато ще невизначеності", - зазначив Арахамія, відповідаючи на запитання, що міститься у так званій формулі Штайнмайєра.
Він додав, що ніякої "зради" в укладеній угоді немає.
Також Арахамія зазначив, що не знає, хто підписав лист.
Нагадаємо, напередодні ввечері Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила текст формули Штайнмайєра.
Того ж вечора на Майдан Незалежності у Києві вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.
Після цього Президент України Володимир Зеленський провів засідання із керівниками парламентських фракцій у Верховній Раді.