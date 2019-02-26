В Славянске аптекарь незаконно торговал кодеином

В прошлом году аптекарь, пренебрегая требованиями обращения наркосодержащих препаратов, продавал кодеин - без рецепта от врача и превышая норму отпуска.

По данным прокуратуры, своими действиями заведующий аптекой привел к выходу оборота наркотических средств из-под государственного контроля в городе. Аптекарю угрожает наказание в виде штрафа в размере до 67 тыс. Грн.

Ранее сообщал, что к временно оккупированной территории Луганской области пытались перевезти партию амфетамина стоимостью почти миллион гривен.