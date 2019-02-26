В Славянске аптекарь незаконно торговал кодеином
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Славянске Донецкой области будут судить заведующего одной из местных аптек за продажу кодеиносодержащих препаратов в обход рецепта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
В прошлом году аптекарь, пренебрегая требованиями обращения наркосодержащих препаратов, продавал кодеин - без рецепта от врача и превышая норму отпуска.
По данным прокуратуры, своими действиями заведующий аптекой привел к выходу оборота наркотических средств из-под государственного контроля в городе. Аптекарю угрожает наказание в виде штрафа в размере до 67 тыс. Грн.
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