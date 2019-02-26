У Слов'янську аптекар незаконно торгував кодеїном

Торік аптекар, нехтуючи вимогами щодо обігу нарковмісних препаратів, продавав кодеїн - без рецепту від лікаря та перевищуючи норму відпуску.

За даними прокуратури, своїми діями завідувач аптеки призвів до виходу обігу наркотичних засобів з-під державного контролю в місті. Аптекарю загрожує покарання у вигляді штрафу розміром до 67 тис. грн.

Раніше УНН повідомляв, що до тимчасово окупованої території Луганської області намагалися перевезти партію амфетаміну вартістю майже мільйон гривень.