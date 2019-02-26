У Слов'янську аптекар незаконно торгував кодеїном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Слов'янську Донецької області судитимуть завідувача однієї з місцевих аптек за продаж кодеїновмісних препаратів в обхід рецепту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Торік аптекар, нехтуючи вимогами щодо обігу нарковмісних препаратів, продавав кодеїн - без рецепту від лікаря та перевищуючи норму відпуску.
За даними прокуратури, своїми діями завідувач аптеки призвів до виходу обігу наркотичних засобів з-під державного контролю в місті. Аптекарю загрожує покарання у вигляді штрафу розміром до 67 тис. грн.
Раніше УНН повідомляв, що до тимчасово окупованої території Луганської області намагалися перевезти партію амфетаміну вартістю майже мільйон гривень.