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У Слов'янську аптекар незаконно торгував кодеїном

У Слов'янську аптекар незаконно торгував кодеїном

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Слов'янську Донецької області судитимуть завідувача однієї з місцевих аптек за продаж кодеїновмісних препаратів в обхід рецепту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Торік аптекар, нехтуючи вимогами щодо обігу нарковмісних препаратів, продавав кодеїн - без рецепту від лікаря та перевищуючи норму відпуску.

За даними прокуратури, своїми діями завідувач аптеки призвів до виходу обігу наркотичних засобів з-під державного контролю в місті. Аптекарю загрожує покарання у вигляді штрафу розміром до 67 тис. грн.

Раніше УНН повідомляв, що до тимчасово окупованої території Луганської області намагалися перевезти партію амфетаміну вартістю майже мільйон гривень. 

Українські Національні Новини

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