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В Словакии на акцию протеста после убийства журналиста вышло 40 тысяч человек

В Словакии на акцию протеста после убийства журналиста вышло 40 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 7021 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Из-за убийства журналиста в Словакии в пятницу в стране прошла едва ли не самая акция протеста со времен свержения коммунистического режима, передает УНН со ссылкой на EU Observer.

В антигосударственном протесте в словацкой столице Братиславе в пятницу приняли участие около 40 тысяч человек. По оценке издания, это крупнейшая демонстрация в стране после падения коммунистического режима.

Многие демонстранты держали плакаты с призывом к премьер-министру Роберта Фико уйти в отставку.

Волну протестов в стране вызвало убийство журналиста Яна Куцяк, который, вероятно, вел расследование о коррупции правящей ветви Словакии.

Напомним, тело 27-летнего Куцяка (который проводил расследование в отношении налогового мошенничества бизнесменов, связанных с правящей партией Словакии) и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.

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