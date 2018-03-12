У Словаччині на акцію протесту після вбивства журналіста вийшло 40 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Через вбивство журналіста у Словаччині в п’ятницю в країні пройшла чи не найбільша акція протесту з часів повалення комуністичного режиму, передає УНН з посиланням на EU Observer.
У антидержавному протесті у словацькій столиці Братиславі в п'ятницю взяло участь близько 40 тисяч осіб. За оцінкою видання, це найбільша демонстрація в країні після падіння комуністичного режиму.
Багато демонстрантів тримали плакати із закликом до прем'єр-міністра Роберта Фіко піти у відставку.
Хвилю протестів в країні спричинило вбивство журналіста Яна Куцяка, який, ймовірно, вів розслідування щодо корупції правлячої гілки Словаччини.
Нагадаємо, тіло 27-річного Куцяка (який проводив розслідування щодо податкового шахрайства бізнесменів, пов'язаних з правлячою партією Словаччини) і його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача недалеко від міста Трнава, в 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 і 25 лютого.