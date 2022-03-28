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В Славутиче хлеб будет продаваться по талонам

Киев • УНН

 • 78569 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. С 28 марта хлеб в Славутиче будет продаваться по талонам, которые выдавались при получении гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении Славутичского городского совета в Telegram, передает УНН.

В Славутиче хлеб будет продаваться по талонам

Цитата

"С 28 марта хлеб в городе будет продаваться по талонам, которые выдавались при получении гуманитарной помощи. Приходить надо в указанное в талоне число и магазин. Система продажи хлеба только налаживается, просим с пониманием отнестись к этому процессу", - говорится в сообщении.

Детали

По данным городского совета, по состоянию на 28 марта выдано 4334 пакеты гуманитарной помощи. В связи с последними военными событиями вокруг города, произошел сбой в доставке гуманитарной помощи, поэтому просим с пониманием отнестись к наполнению пакетов. Немножко терпения. Сейчас работа по доставке продуктов питания и лекарств возобновляется.

Добавим

Кроме того, в городском совете отметили, что войска РФ вышли за пределы города.

"Никакого сотрудничества с оккупантами, в том числе в вопросах оказания гуманитарной помощи и зеленых коридоров, НЕ ВЕДЕТСЯ. Сейчас распространяется много фейковой информации. Просим доверять только официальной информации, которая размещается на странице фесбук, телеграмм канале "Славутицька міська рада", вайбер группе "Славутич", - указано в сообщении.

Ранее

Как сообщал УНН, российские оккупанты покинули город Славутич.

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