В Славутиче хлеб будет продаваться по талонам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. С 28 марта хлеб в Славутиче будет продаваться по талонам, которые выдавались при получении гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении Славутичского городского совета в Telegram, передает УНН.
Цитата
"С 28 марта хлеб в городе будет продаваться по талонам, которые выдавались при получении гуманитарной помощи. Приходить надо в указанное в талоне число и магазин. Система продажи хлеба только налаживается, просим с пониманием отнестись к этому процессу", - говорится в сообщении.
Детали
По данным городского совета, по состоянию на 28 марта выдано 4334 пакеты гуманитарной помощи. В связи с последними военными событиями вокруг города, произошел сбой в доставке гуманитарной помощи, поэтому просим с пониманием отнестись к наполнению пакетов. Немножко терпения. Сейчас работа по доставке продуктов питания и лекарств возобновляется.
Добавим
Кроме того, в городском совете отметили, что войска РФ вышли за пределы города.
"Никакого сотрудничества с оккупантами, в том числе в вопросах оказания гуманитарной помощи и зеленых коридоров, НЕ ВЕДЕТСЯ. Сейчас распространяется много фейковой информации. Просим доверять только официальной информации, которая размещается на странице фесбук, телеграмм канале "Славутицька міська рада", вайбер группе "Славутич", - указано в сообщении.
Ранее
Как сообщал УНН, российские оккупанты покинули город Славутич.