У Славутичі хліб продаватиметься по талонах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. З 28 березня хліб у Славутичі продаватиметься по талонах, які видавалися при отриманні гуманітарної допомоги. Про це йдеться у повідомленні Славутицької міської ради у Telegram, передає УНН.
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"З 28 березня хліб у місті продаватиметься по талонах, які видавалися при отриманні гуманітарної допомоги. Приходити треба у вказане у талоні число та магазин. Система продажу хліба тільки налагоджується, просимо з розумінням поставитися до цього процесу", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними міської ради, станом на 28 березня видано 4334 пакети гуманітарної допомоги. У зв'язку з останніми військовими подіями навколо міста, відбувся збій у доставці гуманітарної допомоги, тому просимо із розумінням поставитися до наповнення пакетів. Трошки терпіння. Наразі робота по доставці продуктів харчування та ліків відновлюється.
Додамо
Крім того, у міській раді наголосили, що війська РФ вийшли за межі міста.
"Жодної співпраці з окупантами, у тому числі у питаннях надання гуманітарної допомоги та зелених коридорів, НЕ ВЕДЕТЬСЯ. Наразі поширюється багато фейкової інформації. Просимо довіряти тільки офіційній інформації, яка розміщується на сторінці фесбук, телеграм каналі "Славутицька міська рада", вайбер групі "Славутич", - зазначено у повідомленні.
Раніше
Як повідомляв УНН, російські окупанти залишили місто Славутич.