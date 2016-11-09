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В ситуации с Одесским НПЗ должны вмешаться НАБУ и ГПУ - С.Каплин

В ситуации с Одесским НПЗ должны вмешаться НАБУ и ГПУ - С.Каплин

Киев • УНН

 • 8960 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Для того, чтобы восстановить работу Одесского НПЗ должны вмешаться премьер-министр, НАБУ Генеральная прокуратура, поскольку там есть криминальная составляющая. Об этом УНН рассказал народный депутат Сергей Каплин.

"Это предприятие принадлежало пвсевдоолигарху Курченко. Когда он бежал на предприятии оставались осадки различных нефтепродуктов объемом 80 000 тонн на сумму около 1,6 млрд грн. Эти нефтепродукты, путем фальсификации документов, были похищены, вместо того, чтобы их, например, отправить на нужды АТО", - сказал он.

По словам нардепа все эти процессы происходили с ведома руководства МВД Украины.

"Именно тогда была сфальсифицирована информация о том, что якобы это топливо не качественное, и его нельзя ни продавать, ни передавать армии. На самом деле это было нормальное качественное топливо, которое они продали через структуры Тищенко. В результате государство ничего не получило. Предприятие стоит, люди не получают заработную плату", - добавил С.Каплин.

Политик отметил, что в этой ситуации должны разбираться НАБУ Генеральная прокуратура, так как в ней задействованы высшие должностные лица государства.

"Должны вмешаться и НАБУ и государственные органы. У этой проблемы есть две составляющие. Первое - то, что были похищены нефтепродукты. Второе - то, что предприятие стоит и люди сейчас без работы вместо того, чтобы работать.

Тема первая, касается кражи она должна решаться соответствующими правоохранительными органами. И вторая ситуация - должно быть решение премьер-министра о возобновлении деятельности предприятия... с тем чтобы обеспечить людей заработной платой, и пополнить бюджеты и местный и государственный", - сказал С.Каплин.

Напомним, как сообщал УНН, по состоянию на январь текущего года, Одесский НПЗ задолжал налоговой 16,9 млн грн.

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