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У ситуації з Одеським НПЗ має втрутитися НАБУ та ГПУ – С. Каплін

У ситуації з Одеським НПЗ має втрутитися НАБУ та ГПУ – С. Каплін

Київ • УНН

 • 8960 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Для того, щоб відновити роботу Одеського НПЗ має втрутитися Прем’єр–міністр, НАБУ та Генеральна прокуратура, оскільки там є кримінальна складова. Про це УНН розповів народний депутат Сергій Каплін.

“Це підприємство належало пвсевдоолігарху Курченко. Коли він втік на підприємстві лишалися осадки різних нафтопродуктів на приблизний об’єм 80 тисяч тонн на суму приблизно 1, 6 млрд грн. Ці нафтопродукти, шляхом фальсифікації документів , були викрадені, замість того, щоб їх, наприклад, відправити на потреби АТО”, — сказав він.

За словами нардепа всі ці процеси відбувалися з відмова керівництва МВС України.

“Саме тоді була сфальсифікована інформація про те, що начебто це паливо не якісне, і його не можна ані продавати, ані передавати армії. Насправді це було нормальне якісне паливо, яке вони продали через структури Тищенка. В результаті держава нічого не отримала. Підприємство стоїть, люди не отримують заробітну плату”, — додав С.Каплін.

Політик наголосив, що у цій ситуації мають розбиратися НАБУ та Генеральна прокуратура, так як у ній задіяні найвищі посадові особи держави.

“Мають втрутитися і НАБУ і державні органи. У цієї проблеми є дві складові. Перше — те, що були викрадені нафтопродукти. Друге — те, що підприємство стоїть і люди зараз без роботи замість того, щоб працювати.

Тема перша, яка стосується крадіжки вона має вирішуватися відповідними правоохоронними органами. І друга ситуація — має бути рішення Прем’єр — міністра про відновлення діяльності підприємства... з тим щоб забезпечити людей заробітною платою, та поповнити бюджети і місцевий і державний”, — сказав С.Каплін.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, станом на січень поточного року, Одеський НПЗ заборгував податковій 16,9 млн грн

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