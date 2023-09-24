В Сицилии два человека погибли, сотни эвакуированы из-за лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Два человека погибли, сотни были эвакуированы после того, как лесные пожары охватили значительную часть северной Сицилии в Италии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Детали
Местные СМИ сообщают, что пожар охватил районы вокруг сицилийской столицы Палермо, особенно прибрежный курортный город Чефалу, добавив, что женщина и пожилой мужчина погибли, спасаясь от огня.
Около 700 человек были эвакуированы из отеля вблизи Чефалу в ночь на пятницу. Они вернулись в отель после того, как опасность исчезла.
В отчетах говорится, что полиция и пожарные выясняют причины пожара, хотя не было никаких признаков того, что могло вызвать пожар.
Дополнение
В этом году лесные пожары нанесли рекордно большой ущерб острову на юге Италии. С конца мая по август длительная сухая волна жары захватила большую часть Италии. С тех пор погода похолодала, но угроза лесных пожаров все еще сохранялась, поскольку шли не по сезону небольшие дожди.
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Главный сельскохозяйственный профсоюз Италии, в августе подсчитал, что лесные пожары уничтожили более 600 квадратных километров земли на Сицилии в этом году, больше, чем за весь 2022 год. Последняя серия пожаров добавит это общее количество.
В нескольких лесных пожарах на Сицилии и в других местах Италии в этом году подозревают поджог. Но никаких арестов, связанных с поджогами, пока не было обнародовано.