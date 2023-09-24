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У Сицилії двоє людей загинули, сотні евакуйовані через лісові пожежі

У Сицилії двоє людей загинули, сотні евакуйовані через лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Двоє людей загинули, сотні були евакуйовані після того, як лісові пожежі охопили значну частину північної Сицилії в Італії. Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Місцеві ЗМІ повідомляють, що пожежа охопила райони навколо сицилійської столиці Палермо, особливо прибережне курортне місто Чефалу, додавши, що жінка та літній чоловік загинули, рятуючись від вогню.

Близько 700 людей були евакуйовані з готелю поблизу Чефалу в ніч на п'ятницю. Вони повернулися в готель після того, як небезпека зникла.

У звітах говориться, що поліція та пожежники з’ясовують причини пожежі, хоча не було жодних ознак того, що могло спричинити пожежу.

Доповнення

Цього року лісові пожежі завдали рекордно великої шкоди острову на півдні Італії. З кінця травня по серпень тривала суха хвиля спеки захопила більшу частину Італії. Відтоді погода похолодала, але загроза лісових пожеж все ще зберігалася, оскільки йшли не по сезону невеликі дощі.

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Головна сільськогосподарська профспілка Італії, у серпні підрахувала, що лісові пожежі знищили понад 600 квадратних кілометрів землі на Сицилії цього року, більше, ніж за весь 2022 рік. Остання серія пожеж додасть цю загальну кількість.

У кількох лісових пожежах на Сицилії та в інших місцях Італії цього року підозрюють підпал. Але жодних арештів, пов’язаних із підпалами, наразі не було оприлюднено.

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