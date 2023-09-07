У москві горів завод "Салют", де виробляють військове обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У москві сьогодні виникла пожежа на заводі «Салот», де виробляють корабельні радари. Загорілось на складі мікро-електроніки. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє УНН.
Деталі
Пожежа в будівлі на вулиці плеханова, у москві, виникла у вентиляційній камері складу мікро-електроніки на третьому поверсі.
Площа загоряння - близько 10 квадратних метрів, її вже загасили, постраждалих немає.
Причина пожежі поки невідома.
Зазначається, що на "Салюті" виробляють корабельні радари. З 2022 року підприємство перебуває під санкціями США.
Доповнення
6 вересня у шебекіно бєлгородської області, в росії, сталася масштабна пожежа. Загорілось підприємство ТОВ "Белсинтез", яке займається виробництвом лакофарбової продукції.