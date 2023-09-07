В москве горел завод "Салют", где производят военное оборудование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В москве сегодня возник пожар на заводе «Салот», где производят корабельные радары. Загорелось на складе микро-электроники. Об этом пишут российские СМИ, сообщает УНН.
Детали
Пожар в здании на улице плеханова, в москве, возник в вентиляционной камере склада микро-электроники на третьем этаже.
Площадь возгорания - около 10 квадратных метров, его уже потушили, пострадавших нет.
Причина пожара пока неизвестна.
Отмечается, что на "Салюте" производят корабельные радары. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.
Дополнение
6 сентября в шебекино белгородской области, в россии, произошел масштабный пожар. Загорелось предприятие ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.