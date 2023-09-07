В москве горел завод "Салют", где производят военное оборудование

Детали

Пожар в здании на улице плеханова, в москве, возник в вентиляционной камере склада микро-электроники на третьем этаже.

Площадь возгорания - около 10 квадратных метров, его уже потушили, пострадавших нет.

Причина пожара пока неизвестна.

Отмечается, что на "Салюте" производят корабельные радары. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.

Дополнение

6 сентября в шебекино белгородской области, в россии, произошел масштабный пожар. Загорелось предприятие ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.