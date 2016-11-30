В сирийском Алеппо погибли 45 человек в результате бомбардировки

По данным спасателей, более 45 человек были убиты в результате бомбардировки в восточной части Алеппо в среду. Большинство погибших женщины и дети

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что с района выехали около 50 тысяч человек из-за боевых действий.

Как сообщал УНН, 29 ноября из-за сложной ситуации в охваченном боями восточном сирийском городе Алеппо Франция созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН.