В сирийском Алеппо погибли 45 человек в результате бомбардировки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В результате артиллерийской атаки в Алеппо 45 человек погибли, десятки получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным спасателей, более 45 человек были убиты в результате бомбардировки в восточной части Алеппо в среду. Большинство погибших женщины и дети
Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что с района выехали около 50 тысяч человек из-за боевых действий.
Как сообщал УНН, 29 ноября из-за сложной ситуации в охваченном боями восточном сирийском городе Алеппо Франция созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН.