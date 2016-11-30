У сирійському Алеппо загинуло 45 осіб внаслідок бомбардування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Внаслідок артилерійської атаки в Алеппо 45 осіб загинуло, десятки було поранено, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними рятувальників, більше 45 осіб було вбито внаслідок бомбардування в східній частині Алеппо в середу. Більшість загиблих жінки та діти
Сирійська обсерваторія з прав людини повідомляє, що з того району виїхало близько 50 тисяч осіб через бойові дії.
Як повідомляв УНН, 29 листопада через складну ситуацію в охопленому боями східному сирійському місті Алеппо Франція скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН.