У сирійському Алеппо загинуло 45 осіб внаслідок бомбардування

За даними рятувальників, більше 45 осіб було вбито внаслідок бомбардування в східній частині Алеппо в середу. Більшість загиблих жінки та діти

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомляє, що з того району виїхало близько 50 тисяч осіб через бойові дії.

Як повідомляв УНН, 29 листопада через складну ситуацію в охопленому боями східному сирійському місті Алеппо Франція скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН.