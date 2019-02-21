В Сирии нашли массовые захоронения тысяч жертв "Исламского государства"

Ракка была столицей группировки с 2014 года. В октябре 2017 года она была освобождена Сирийскими демократическими силами при поддержке американской коалиции. Первые сообщения о массовых захоронениях в этом районе появились вскоре после отступления “Исламского государства”. Более чем через год стало известно о братских могилах в районе деревни аль-Фухейха.

В районе деревни есть как одиночные захоронения, так и братские могилы, в которых лежат по несколько сотен тел. По минимальным оценкам, близ аль-Фухейха закопаны 3,5 тысяч человек. Несколько сотен тел уже выкопаны сотрудниками гражданской обороны. Погибшие перевозятся для захоронения на кладбища. По некоторым предположениям, в этом районе могут быть захоронены иностранные заложники “Исламского государства”, в том числе американский фотожурналист Джеймс Фоули. Его исламисты казнили в августе 2014 года, сняв расправу на видео и опубликовав в интернете.

Как отмечал УНН, демократические силы Сирии готовы к зачистке последнего анклава исламистов.