В Сирии нашли массовые захоронения тысяч жертв "Исламского государства"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58275 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78392 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129584 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129717 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129428 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124903 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160362 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Сирии нашли массовые захоронения тысяч жертв "Исламского государства"

В Сирии нашли массовые захоронения тысяч жертв "Исламского государства"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. У города Ракка в Сирии судмедэксперты изучают братские могилы, оставшиеся с периода контроля над городом “Исламского государства”. Об этом сообщает AFP со ссылкой на работников службы гражданской обороны Ракки и местные телеканалы, передает УНН.

Ракка была столицей группировки с 2014 года. В октябре 2017 года она была освобождена Сирийскими демократическими силами при поддержке американской коалиции. Первые сообщения о массовых захоронениях в этом районе появились вскоре после отступления “Исламского государства”. Более чем через год стало известно о братских могилах в районе деревни аль-Фухейха.

В районе деревни есть как одиночные захоронения, так и братские могилы, в которых лежат по несколько сотен тел. По минимальным оценкам, близ аль-Фухейха закопаны 3,5 тысяч человек. Несколько сотен тел уже выкопаны сотрудниками гражданской обороны. Погибшие перевозятся для захоронения на кладбища. По некоторым предположениям, в этом районе могут быть захоронены иностранные заложники “Исламского государства”, в том числе американский фотожурналист Джеймс Фоули. Его исламисты казнили в августе 2014 года, сняв расправу на видео и опубликовав в интернете.

Как отмечал УНН, демократические силы Сирии готовы к зачистке последнего анклава исламистов.

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