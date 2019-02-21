У Сирії знайшли масові поховання тисяч жертв "Ісламської держави"

Ракка була столицею угруповання з 2014 року. У жовтні 2017 року вона була звільнена Сирійськими демократичними силами за підтримки американської коаліції. Перші повідомлення про масові поховання в цьому районі з’явилися незабаром після відступу “Ісламської держави”. Більш ніж через рік стало відомо про братські могили в районі села аль-Фухейха.

У районі села є як поодинокі поховання, так і братські могили, в яких лежать по декілька сотень тел. За мінімальними оцінками, біля аль-Фухейха закопані 3,5 тисяч осіб. Кілька сотень тіл вже викопані співробітниками цивільної оборони. Загиблі перевозяться для поховання на цвинтарі. За деякими припущеннями, в цьому районі можуть бути поховані іноземні заручники “Ісламської держави”, в тому числі американський фотожурналіст Джеймс Фоулі. Його ісламісти стратили в серпні 2014 року, знявши розправу на відео і опублікувавши в інтернеті.

Як зазначав УНН, демократичні сили Сирії готові до зачистки останнього анклаву ісламістів.