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В Сирии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Сирии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Киев  •  УНН

 • 15455 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В сирийском городе Хомс произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство SANA.

Цитата

“Сегодня пожарные Хомса потушили пожар, возникший в перегонной установке 100 на нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе в результате утечки из насоса для сырой нефти”, — говорится в сообщении.

Детали

Министр нефти и минеральных ресурсов, инженер Бассам Том заявил, что утечка произошла во время транспортировки сырой нефти между двумя башнями. Именно он, по словам министра, причиной пожара, так как масло нагревается перед поступлением в дистилляционную башню примерно на 350 градусов и возгорание произошло в результате его высокой температуры, утечки наружу и высокой температуры корпуса насоса.

Также министр нефти указал в телефонном разговоре с телеканалом Al-Suriya TV, что нефтеперерабатывающий завод в Хомсе не прекратил работу, так как он содержит три установки для перегонки, кроме установки 100, которые полностью независимы от нее.

Директор нефтеперерабатывающего завода, инженер Сулейман Аль-Мухаммад, сказал в заявлении корреспонденту SANA, что пожарные команды, приложив большие усилия, смогли справиться с огнем.

Сообщается, что четыре пожарных были доставлены в больницу, и сейчас они здоровы.

Дополнение

Ранее вблизи Сирии произошел пожар на танкере после атаки беспилотника.

Министерство нефти Ирака подтвердило информацию об атаке на нефтяное месторождение, расположенное на севере республики.

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