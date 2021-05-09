В Сирии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В сирийском городе Хомс произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство SANA.
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“Сегодня пожарные Хомса потушили пожар, возникший в перегонной установке 100 на нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе в результате утечки из насоса для сырой нефти”, — говорится в сообщении.
Детали
Министр нефти и минеральных ресурсов, инженер Бассам Том заявил, что утечка произошла во время транспортировки сырой нефти между двумя башнями. Именно он, по словам министра, причиной пожара, так как масло нагревается перед поступлением в дистилляционную башню примерно на 350 градусов и возгорание произошло в результате его высокой температуры, утечки наружу и высокой температуры корпуса насоса.
Также министр нефти указал в телефонном разговоре с телеканалом Al-Suriya TV, что нефтеперерабатывающий завод в Хомсе не прекратил работу, так как он содержит три установки для перегонки, кроме установки 100, которые полностью независимы от нее.
Директор нефтеперерабатывающего завода, инженер Сулейман Аль-Мухаммад, сказал в заявлении корреспонденту SANA, что пожарные команды, приложив большие усилия, смогли справиться с огнем.
Сообщается, что четыре пожарных были доставлены в больницу, и сейчас они здоровы.
Дополнение
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