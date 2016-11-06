В Сирии оппозиция объявила о начале операции по освобождению города Ракка от "Исламского государства"

О начале операции, которая будет носить название "Angry Euphrates", заявили представители "Демократических сил Сирии". В эту коалицию входят курды, а также ополчение разных арабских племен. В течение последних двух лет именно эти силы постепенно теснили боевиков на севере Сирии.

Как было сказано, наступление будет поддержано авиацией стран-участниц возглавляемой США коалиции.

Для того чтобы взять Ракку, "Демократическим силам" необходимо пройти с боями еще около 50 километров. Некоторые аналитики не уверены, что курдам и ополченцам хватит сил для проведения такой кампании.

Три недели назад иракская армия начала операцию по освобождению второго по величине иракского города - Мосул - от боевиков "Исламского государства".

Как сообщал УНН, 3 ноября, Министр обороны США Э.Картер заявил, что план по возвращению г. Ракка, главного оплота исламского государства в Сирии, будет воплощен в ближайшее время с имеющимися силами.