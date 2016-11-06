У Сирії опозиція оголосила про початок операції по звільненню Ракки від "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Збройні сили сирійської опозиції оголосили про початок операції по звільненню Ракки від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на ВВС.
Про початок операції, яка буде носити назву "Angry Euphrates", заявили представники "Демократичних сил Сирії". У цю коаліцію входять курди, а також ополчення різних арабських племен. Протягом останніх двох років саме ці сили поступово тіснили бойовиків на півночі Сирії.
Як було сказано, наступ буде підтримано авіацією країн-учасниць очолюваної США коаліції.
Для того щоб взяти Ракку, "Демократичним силам" необхідно пройти з боями ще близько 50 кілометрів. Деякі аналітики не впевнені, що курдам і ополченцям вистачить сил для проведення такої кампанії.
Три тижні тому іракська армія почала операцію зі звільнення другого за величиною іракського міста - Мосула - від бойовиків "Ісламської держави".
Як повідомляв УНН, 3 листопада, Міністр оборони США Еш Картер заявив, що план з повернення Ракки, головного оплоту ісламської держави в Сирії, буде втілено найближчим часом з наявними силами.